Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо - Лугано: онлайн-трансляция / ФК Динамо Киев

Матч 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано, который состоится сегодня, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени, станет решающим для киевлян в этом турнире. Победа, особенно с разницей в 2 и больше мячей, может вывести "бело-синих" в плей-офф, а вот ничья или поражение будет означать вылет. Игру покажет телеканал Футбол 1.

Швейцарцы уже потеряли все шансы на выход в 1/16 финала, но, как заявил их главный тренер Маурицио Якобаччи, команда выставит сильнейший состав и будет играть в полную мощь, а потому "бело-синим" придется выложиться на все 100%.

Сейчас Динамо занимает третью строчку в группе В, набрав 6 очков. Лидирует Копенгаген, у которого 9 пунктов, следом за ним расположился Мальме с 8 очками. Первое место подопечные Алексея Михайличенко однозначно занять уже не смогут, а потому в случае выхода в плей-офф будут несеянными.

Читайте онлайн-трансляцию матча Динамо - Лугано на сайте Главред.

Составы на матч:

Динамо: Бущан, Кенджера, Кадар, Попов, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Караваев, де Пена, Цыганков, Беседин

Лугано: Да Коста, Яо, Дапрела, Сульмоне, Обексер, Гвидотти, Кустодия, Ловрич, Араторе, Холендер, Дальмонте

5 Еще два угловых киевляне заработали менееЮ чем за минуту. После второго из них Беседин пробил головой выше ворот

4 Динамо снова заработало угловой после затяжной атаки и быстро его разыграло

3 Защитник Лугано выбил мяч из штрафной

2 Динамо зарабатывает угловой после ошибки Дапрелы

Матч начался!