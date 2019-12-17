Ярмоленко может получить звездного одноклубника из Реала

Андрей Ярмоленко может получить звездного партнера из Реала / ФК Вест Хэм

Вест Хэм намерен арендовать нападающего мадридского Реала Луку Йовича, сообщает Fichajes.

Серб никак не может адаптироваться на Сантьяго Бернабеу и абсолютно проигрывает конкуренцию Кариму Бензема. Летом "сливочные" заплатили Айнтрахту за 21-летнего форварда 60 млн евро.

Напомним, в составе Вест Хэма выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко. После 17 туров "молотобойцы" занимают 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре лондонцы должны были сыграть против Ливерпуля, но матч перенесен из-за участия мерсисайдцев на Клубном чемпионате мира.

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Уже завтра, 18 декабря, подопечные Юргена Клоппа сыграют полуфинальный матч против мексиканского Монтеррея. Начало в 19:00 по киевскому времени. Последний раз Ливерпуль участвовал на КЧМ в 2005 году, но тогда команда Рафаэля Бенитеса уступила бразильскому Сан-Паулу.