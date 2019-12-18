Звезда Баварии играет в детской форме - курьез в Мюнхене

Филиппе Коутиньо играет в детском комплекте формы / Reuters

Филиппе Коутиньо играет в домашних матчах Баварии в детской форме.

Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, причина состоит в том, что технический партнер мюнхенцев Adidas предоставил клубу комплекты формы до переезда бразильца на Альянц-Арену.

Взрослая реплика экипировки не подошла полузащитнику, рост которого 172 см. Поэтому он играет в детском комплекте, рассчитаном на рост 176 см. Стоит отметить, что выездные формы на матчи Бундеслиги и Лиги чемпионов бразильцу подходят.

В весенней части сезона Adidas предоставит Коутиньо подходящую экипировку и на домашние матчи "Рекордмайстера".

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После 15 туров Бавария находится на 5 строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 27 очков. Лидирует РБ Лейпциг, в активе которого 34 пункта. Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов "красные" встретятся с лондонским Челси.