Барселона - Реал: возле стадиона проходят массовые протесты

Сторонники независимости Каталонии устроили протесты возле Камп Ноу / El Barca juga a RAC1

В Барселоне возле стадиона Камп Ноу начались массовые протесты сторонников независимости Каталонии, сообщает El Barca juga a RAC1.

По информации источника, возле домашней арены Барселоны присутствует несколько тысяч протестующих. Матч должен начаться в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, из-за массовых протестов в столице Каталонии матч 10 тура Ла Лиги Барселона - Реал был перенесен с 26 октября на 18 декабря.

После 17 туров Барселона и Реал имеют по 35 очков и лидируют в турнирной таблице Примеры. У третьей Севильи на 4 пункта меньше, однако она сыграла на 1 поединок больше. Сегодня может определиться единоличный лидер Ла Лиги.

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В последней встрече между этими командами победу праздновала Барселона со счетом 1:0. Она же и стала чемпионом Испании в сезоне 2018/19. Последний раз Реал побеждал в Эль Класико еще летом 2017 года в рамках Суперкубка Испании.