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Барселона - Реал: онлайн-трансляция Эль Класико

18 декабря 2019, 21:46

Сегодня, 18 декабря, Барселона дома принимает мадридский Реал. Читайте текстовую онлайн-трансляцию на сайте Главред.

Барселона - Реал
Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча / AS

Матч Барселона - Реал состоится на стадионе Камп Ноу сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени. Команды должны были встретиться еще 26 октября, однако игра была перенесена из-за протестов каталонских сепаратистов. 

"Бланкос" приехали в столицу Каталонии сразу без нескольких важных исполнителей - Эдена Азара, Марко Асенсио, Марсело, Хамеса Родригеса и Лукаса Васкеса. Барсе не поможет лишь Усман Дембеле, который регулярно попадает в лазарет.

Стартовые составы на главное противостояние Ла Лиги:

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Видаль, Аленья, Перес, Фати, Умтити, Бускетс

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Бейл, Бензема, Иско

Запасные: Ареола, Винисиус, Начо, Йович, Родриго, Модрич, Милитан

На сайте Главред будет проходить текстовая онлайн-трансляция матча Барселона - Реал.

Первый тайм завершен. Ничья при явном преимуществе Реала

45 Лангле блокировал Иско и получил желтую. Уже трое игроков Барсы имеют предупреждения

45 Барселона сразу же попыталась уколоть в ответ, но Суарес неудачно прострелил на партнера

44 Вальверде опасно пробил из-за пределов штрафной, но тер Штегену удалось поймать мяч после отскока от газона

41 Барселона провела опаснейшую атаку, но Альба пробил мимо ворот после заброса Месси

40 Суарес получил желтую за споры с арбитром

40 Барселона попыталась ответить, но Суарес нарушил правила

39 Бейл навешивал в штрафной, но рикошет позволил тер Штегену забрать мяч в руки

37 Кроос пробил издали, но крайне неточно

36 Месси исполнил угловой, однако Бензема выбил мяч

35 Барселона пробует сбить темп и атаковать позиционно

31 Федерико Вальверде пробил примерно с 30 метров, мяч пролетел мимо штанги

31 Месси едва не открыл счет в матче, но Рамос выбил мяч практически с линии ворот!

29 тер Штеген выбил мяч кулаком после подачи с углового, позже зафиксировал после второй волны атаки

27 Барселона попыталась создать первый действительно опасный момент у ворот Куртуа, но арбитр засчитал офсайд

26 Варан пробивал головой после подачи с углового, но мимо

25 И снова Реал мог забить. Сначала тер Штеген выбил мяч после прострела, позже отразил опасный дальний удар Каземиро

24 Реал продолжает создавать больше опасных моментов у ворот тер Штегена. Рамос пробил в пределах штрафной, но мяч полетел мимо ворот

21 Ракитич сорвал опасную атаку, сбив Иско, и получил желтую карточку

20 Реал продолжал давление на ворота тер Штегена, но был фол в атаке

19 Каземиро бил с хорошей позиции, но Лангле выбил мяч в аут

17 Супершанс у Реала. Пике выбил мяч с линии ворот

17 Реал зарабатывает угловой после затяжной атаки

12 Пенальти не поставлен. Матч продолжается

11 Альба требует пенальти, считая, что мяч попал в руку Карвахалю. Идет проверка VAR

10 Бензема опасно пробил с края штрафной, но мяч в руки забрал Марк-Андре тер Штеген

9 Гарет Бейл хорошо навесил в штрафную во время позиционной атаки, но защита Барсы выбила мяч. Барселона попыталась ответить контратакой, однако блестяще сыграла и оборона Реала

5 Реал ответил своим моментом, однако тер Штеген не дал добраться до мяча Бензема после лонгболла

4 Барселона имела хороший момент, однако Альбе не удалось удачно сбросить мяч на Суареса. М

3 Барса держит мяч, но опасности возле ворот Куртуа пока нет

Матч начался

Барселона Реал онлайн-трансляция Примера Ла Лига
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