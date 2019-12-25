"Не "инстаграмабл": звезда сборной России опозорился с маслом и хлебом

Федор Смолов не умеет намазывать масло на хлеб / СЭ

Звезда Локомотива и сборной России Федор Смолов сконфузился с хлебом и маслом.

Однажды бывшая жена футболиста Виктория Лопырева, которая вела кулинарное шоу с футболистами РПЛ, рассказала о том, что Смолов не умел делать даже самого элементарного - намазывать масло на хлеб.

"У нас была смешная история. Федя привез из Махачкалы банку икры. Я резала хлеб, повернулась и говорю ему: "Намажь, пожалуйста, масло на хлеб". Он на меня посмотрел удивленно и говорит: "Коть, я не умею". Я: "Чтоооо?". Нож чуть не полетел. С тех пор Федя научился намазывать масло на хлеб", - сказала тогда Лопырева, передает Eurosport.

Сам футболист прокомментировал слова Лопыревой следующим образом: "Да нет, я с горем пополам умел намазывать, но он выглядел не очень гладко. Не "инстаграмабл", - сказал Смолов YouTube-каналу КраСава.

Напомним, сборная России получила дисквалификацию от WADA из крупных спортивных турниров на 4 года. Однако наказание не распространяется на Евро-2020, а только на чемпионат мира-2022.