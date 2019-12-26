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Известный шахматист покинул сборную Украины из-за скандального конфликта с ФШУ

26 декабря 2019, 13:42

Украинский шахматист Павел Эльянов может выступать под флагом другой страны.

Павел Эльянов
Павел Эльянов не будет выступать за сборную Украины / УНН

Шахматист Павел Эльянов отказался от выступлений за сборную Украины. Связано это с конфликтом гроссмейстеров с Федерацией шахмат Украины. Ситуация дошла до того, что шахматисты писали открытое письмо с просьбой сменить главного тренера.

"Сейчас мы уже ничего не требуем. Позиция федерации ясна, она неконструктивна. Никто не предложил никаких компромиссов, все осталось как есть. Поэтому в данный момент я прекращаю все отношения с ФШУ, играть за сборную, конечно, не буду и не настроен больше выступать под флагом Украины", - цитирует Эльянова УНН.

Таким образом, шахматист может сменить флаг и выступать за другую страну.

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Вместе со сборной Украины он выигрывал шахматные Олимпиады в 2004 и 2010 годах, завоевывал "серебро" Олимпиады 2016 года и командного чемпионата мира 2015 года, становился бронзовым призером 2012 года, командного чемпионата мира 2011 года и командного чемпионата Европы 2009 года.

сборная Украины шахматы Павел Эльянов
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