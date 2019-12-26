Украинский тренер покинет зарубежный клуб

Роман Григорчук покинет Астану / sport.kz

Астана и Роман Григорчук договариваются о компенсации за разрыв контракта, сообщает KazFootball.

Украинец тренирует казахский клуб с лета 2018 года, однако в первой половине сезона 2018/19 он брал паузу в связи с личными обстоятельствами. Тогда же команда упустила место в плей-офф Лиги Европы, находясь в одной группе с киевским Динамо.

В начале 2019 года Григорчук вернулся на пост тренера Астаны и выиграл с командой чемпионат Казахстана, в тяжелейшей борьбе опередив Кайрат. При этом команда вылетела из Лиги Европы, пропустив вперед Манчестер Юнайтед и АЗ. Причем голландцам казахи дважды уступили с унизительным счетом 0:6 и 0:5.

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Источник передает, что Астану возглавит иностранный тренер, имеющий опыт работы в Казахстане.