"Я тренировался под выстрелы": экс-игрок Динамо рассказал, как ушел из клуба

Браун Идейе рассказал, как ушел из Динамо / football.sport.ua

Браун Идейе признался, почему покинул киевское Динамо в 2014 году.

"Я тренировался с Динамо под выстрелы – преувеличения здесь вовсе нет. Это правда. Я был там в разгар войны, и мне было очень страшно. Сцены были ужасными, и первое, что я сделал – забрал свою семью и вернулся в Соединенные Штаты. У меня не было ни одной жалобы от Динамо. Они относились ко мне с большим профессионализмом, но мне пришлось уйти. Вы должны иметь воинственный характер, чтобы противостоять этому, чтобы терпеть войну. Представьте, что вы тренируетесь и слышите выстрелы", - сказал Браун в интервью Sfina.gr.

Он добавил, что президент клуба Игорь Суркис отнесся с пониманием к желанию нигерийца сменить обстановку.

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"Представьте себе, что даже ночью невозможно спать... Как спать? Поэтому я пошел с моим агентом к владельцу команды, который жил в Монако. Сначала он даже не хотел слышать, что я хочу уйти, он думал, что это было решение агента заработать деньги на трансфере. Итак, я пошел к нему в Монако. Тогда я был лучшим бомбардиром, команде без меня было сложно атаковать, у нее был другой нападающий, но он не адаптировался. Президент говорил по-человечески через мою душу. Вы не можете жить без своей семьи и работать в таких условиях. Это была не сделка, не деньги, это был исключительно вопрос безопасности. Он понял это и отпустил меня", - заявил Идейе.

Браун выступал за Динамо с 2011 по 2014 годы, после чего перешел в Вест Бромвич за 10 млн евро. После этого был вояж в Олимпиакос, Тяньцзинь Теда, Малагу, и теперь он играет в Греции за Арис.