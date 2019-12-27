Мадрид, столиця Іспанії, у суботу (21 грудня 2019 року) перетворився на сяючу зірку на футбольному небі! На запрошення GSB Gold Standard Banking Corporation AG та її генерального директора Йосипа Хайта, лише за кілька днів до Різдва відомі футболісти світу зібралися на футбольному стадіоні "Ванда Метрополитано", на одному з найсучасніших футбольних храмів Європи та домашній арені Атлетико Мадрид, щоб зіграти благодійний Матч Легенд для людей з обмеженими можливостями , в якому візяли участь футболісти, які залишили вагомий слід в іспанському і світовому футболі.

Уболівальники мали можливість насолодитися грою Мор'єнтеса і Йерро в команді легенд збірної Іспанії, в той час як за команду зірок світового футболу зіграли Роберто Карлос, Роналдіньо, Самуель Ето'о і Алессандро Дель П'єро. Гра транслювалася в прямому ефірі в Іспанії, Російській Федерації, Німеччині, Румунії, Україні та Об’єднаних Арабських Еміратах.

"Мета даного матчу - допомогти тим, хто найбільше цього потребує і це стало можливим завдяки Йосипу Хайту та GSB Gold Standard Banking Corporation AG, одній з найуспішніших компаній сьогодення. Компанія займається видобуванням золота , а її технологію blockchain Компанії та ювеліри використовуватимуть у майбутньому. Чому блокчейн? Це, дуже просто, за допомогою технології blockchain ви нічого не можете приховати, оскільки децентралізація blockchain гарантує повну прозорість, щоб інвестори могли бачити, як, коли і де, який метал вироблявся, навіть хто брав участь у кожному кроці його виробництва. У декларації слід додати, що " blockchain " - це постійно розширюючий список записів даних, який також називається "блоками", які пов'язані між собою за допомогою криптографічних процесів.

Компанія GSB Gold Standard Banking Corporation AG, повідомила, що це далеко не останній її благодійний проект , який дарує кошти від продажу квитків людям з обмеженими можливостями . Тому ми можемо побажати компанії лише процвітання і побільше цікавих проектів. https://www.gsb.gold/