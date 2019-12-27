Ибрагимович официально вернулся в Милан - "россонери" эффектно представили шведа

Златан Ибрагимович вернулся в Милан / Marca

Милан в своем Twitter сообщил о возвращении Златана Ибрагимовича. Клуб опубликовал эффектный ролик в честь перехода.

Детали контракта пока не сообщается. Ранее была информация, что швед подпишет договор до конца сезона 2019/20.

Ибрагимович уже выступал в составе "россонери" с 2010 по 2012 годы и выиграл Серию А в сезоне 2010/11. После этого играл за ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси.

Милан проводит крайне неудачную кампанию. После 17 туров команда занимает 11 строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от зоны еврокубков на 4 очка. Лидируют Интер и Ювентус, у которых по 43 пункта. Следом за ними идет Лацио (36 очков).

Ранее Златан стал совладельцем шведского Хаммарбю, чем вызвал недовольство фанатов Мальме. Болельщики в отместку испортили статую нападающему.