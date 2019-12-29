Емельяненко одолел Джексона в первом раунде

Федор Емельяненко одолел Куинтона Джексона / UFC

Федор Емельяненко в первом раунде одолел Куинтона Джексона нокаутом.

Федор Емельяненко сразился с американцем Куинтоном Джексоном в рамках турнира Bellator 237. Уже в первом раунде россиянин запрессинговал своего оппонента. Тот не смог оказать должного сопротивления, после чего Емельяненко положил своего оппонента в нокаут.

Это один из последних боев в карьере российского бойца ММА. Ранее он назвал своего брата Александра "мертвым". Тот попросил Федора "закрыть рот", а также принял вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.