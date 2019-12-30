Барселона нашла неожиданную замену своему тренеру

Эрнесто Вальверде может быть сменен на Тьерри Анри / Барселона

Барселона рассматривает кандидатуру Тьерри Анри в качестве замены своему нынешнему главному тренеру Эрнесто Вальверде, сообщает sport.es.

"Блаугранас" показывают нестабильную игру, а также дважды громко вылетали из Лиги чемпионов, имея большое преимущество после первого матча. Сейчас команда лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на 2 очка.

Анри выступал за Барселону с 2007 по 2010 годы, дважды выиграв чемпионат Испании и один раз - Лигу чемпионов. Из нынешнего состава тогда были лидеры Жерар Пике, Серхио Бускетс и Лионель Месси. С ними француз и ныне поддерживает дружеские отношения. По информации источника, это также может сыграть ключевую роль.

Тренерский опыт Анри пока не так богат. Бывший нападающий работал в тренерском штабе сборной Бельгии и помог ей завоевать "бронзу" чемпионата мира-2018, а также возглавлял Монако, однако был уволен через несколько месяцев после назначения из-за катастрофических результатов. Ныне тренирует канадский Монреаль Импакт, который выступает в МЛС.

Напомним, новым главным тренером Вест Хэма стал Дэвид Мойес, который уже возглавлял команду в сезоне 2017/18. "Главред" разобрался, что может ожидать украинского вингера "молотобойцев" Андрея Ярмоленко.