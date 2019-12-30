Не из Шахтера и Динамо - стал известен лучший тренер УПЛ 2019 года

Александр Рябоконь стал лучшим тренером в 2019 году / УНИАН

Главный тренер Десны Александр Рябоконь был признан лучшим в 2019 году по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

В прошлом сезоне черниговская команда не смогла пробиться в верхнюю "шестерку", однако в нынешней кампании северяне претендуют на попадание в Лигу чемпионов, сражаясь с Динамо, Зарей и Александрией. Десна уже обеспечила себе место в основной "шестерке".

Напомним, минувшим летом Шахтер, Динамо и Заря сменили главных тренеров. Теперь их возглавляют Луиш Каштру, Алексей Михайличенко и Виктор Скрипник соответственно.

Читайте такжеЯрмоленко получил нового тренера - что ждет украинца

Десна проводит свой второй сезон в высшем дивизионе. Рябоконь является главным тренером черниговцев еще со времен их выступлений в Первой лиге.