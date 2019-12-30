Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом

УАФ на своем официальном сайте опубликовала поздравления футболистов и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с Новым годом.

Из футболистов болельщиков поздравили Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко.

2019 год можно назвать самым успешным в истории национальной команды. "Сине-желтые" не потерпели ни одного поражения и пробились на Евро-2020, опередив Португалию и Сербию. В финальной части Украины сыграет с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

Напомним, Лунин в составе сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в Польше прошлым летом.