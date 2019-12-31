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"Ярмоленко доказал свой класс в АПЛ": легенда Динамо расхвалил украинца

31 декабря 2019, 11:43

Бывший футболист и тренер Динамо Йожеф Сабо доволен выступлениями вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

Ярмоленко
Ярмоленко доказал свой класс в АПЛ - Сабо / @WestHam

Йожеф Сабо считает, что Андрей Ярмоленко демонстрирует хорошую игру в составе Вест Хэма.

"Мне нравится игра Андрея Ярмоленко за Вест Хэм. Андрей в АПЛ сумел подтвердить свой класс. Жаль, что он потерял столько времени и сил на восстановление после травмы, но в будущем, уверен, Ярмоленко еще покажет себя", - цитирует Сабо Команда 1.

Кроме того, эксперт отметил игру Руслана Малиновского.

"В который раз назову имя Малиновского, который был лучшим в Генке и стал таковым в Аталанте", - добавил Сабо.

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Он также похвалил Сергея Реброва и его Ференцварош с тремя украинцами в составе, однако не считает чемпионат Венгрии лигой высокого уровня. В прошлом сезоне "Фради" в 30-й раз в истории стали чемпионом страны.

"Уровень венгерского футбола невысок. Я хорошо его знаю, и могу утверждать - УПЛ сильнее чемпионата Венгрии. Поэтому я рад успехам подопечных Реброва, но все это несравнимо с АПЛ и серией А", - сказал легенда Динамо.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм за 18 млн фунтов. Недавно команду возглавил экс-наставник Эвертона и Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес.

Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аталанта Руслан Малиновский Йожеф Сабо Ференцварош Вест Хэм Юнайтед
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