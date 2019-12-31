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Динамо продлило контракт со своим легионером

31 декабря 2019, 14:07

Карлос Де Пена останется игроком Динамо еще на 2 года.

Карлос Де Пена
Карлос Де Пена продлил контракт с Динамо / ФК Динамо Киев

Динамо на своем официальном сайте объявило об автоматическом продлении контракта с уругвайцем Карлосом Де Пеной.

Полузащитник провел необходимое количество матчей в футболке "бело-синих" с апреля 2019 года, что активировало опцию пролонгации договора.

Контракт Динамо с Де Пеной будет действовать до конца 2021 года.

Переход уругвайца в киевский клуб вызвал массу критики со стороны общественности, ведь перед этим футболист полгода был без клуба. Однако вскоре хавбек заткнул рты критикам и стал одним из лидеров команды Алексея Михайличенко.э

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\Динамо завершило первую часть сезона 2019/20 на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков. Шахтер лидирует с 50-ю пунктами. Также киевляне впервые за 8  сезонов не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы.

Недавно "бело-синие" попали в допинг-скандал, связанный с нападающим Артемом Бесединым. Игрок провалил тест после матча 5 тура Лиги Европы против Мальме (4:3).

Динамо Киев Карлос де Пена
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