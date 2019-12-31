Заря поборется за Лигу чемпионов - президент клуба

Евгений Геллер рассказал о планах Зари на остаток сезона 2019/20 / ФК Заря

Евгений Геллер заявил, что Заря поборется за вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, которая дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Он сказал, что приглашение Виктора Скрипника на пост главного тренера пошло команде на пользу.

"В Заре произошла смена главного тренера, что стало переломным моментом в развитии команды. Новый взгляд, амбиции и стремление к еще не покоренным высотам дает нам стимул для достижений", - цитирует Геллера официальный сайт Зари.

Президент клуба добавил, что теперь команда поборется за зону Лиги чемпионов.

"Смело можно говорить, что наша команда поборется не только за третье, но и за второе место в турнирной таблице", - сказал функционер.

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Заря завершила первую часть сезона 2019/20 на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка. Вторым идет Динамо (36 очков). Летом "черно-белые" дошли до раунда плей-офф Лиги Европы, но не смогли пробиться в групповой этап, проиграв Эспаньолу.