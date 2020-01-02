Любовь, здоровье, мир, успех - Роналду трогательно поздравил всех с Новым годом

Роналду тепло поздравил с Новым годом Джорджину Родригес и своих фанатов / Reuters

Криштиану Роналду в своем Инстаграм опубликовал трогательное поздравление с Новым годом для Джорджины Родригес и своих поклонников.

"С Новым годом, любовь моя! 2020-й будет годом, полным любви, здоровья, мира и успехов для всех! Всем счастливого Нового года!", - написал португальский бомбардир.

В прошлом году Роналду стал чемпионом Италии с Ювентусом и выиграл Лигу наций со сборной Португалии. Также "европейские бразильцы" пробились на Евро-2020 со второго места, уступив лидерскую строчку сборной Украины.

Сейчас Ювентус лидирует в турнирной таблице в Серии А вместе с Интером. У обеих команд по 42 очка. На 6 меньше у третьего Лацио.

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"Любовная пара", "Лучший игрок всех времен", "С Новым годом, брат! Желаю тебе прекрасного года", "Время свадьбы", - подобные комментарии пользователи оставили под постом Криштиану.