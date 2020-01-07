Тренер Зинченко рассказал, какие команды никогда не возглавит

Хосеп Гвардиола рассказал, кого никогда не возглавит / Reuters

Хосеп Гвардиола рассказал, что никогда не возглавит 2 клуба.

"Если у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы. Ну, возможно, не на Мальдивы, поскольку там нет полей для гольфа. Но после Манчестер Сити я точно не буду работать в Манчестер Юнайтед. И я не возглавлю Реал. Это однозначно", - цитирует Гвардиолу goal.com.

Хосеп Гвардиола возглавлял Барселону с 2008 по 2012 годы, Баварию - с 2013 по 2016 годы, и Манчестер Сити - с 2016 по настоящее время. С каждой из команд выигрывал все возможные внутренние титулы, однако Лига чемпионов специалисту покорялась лишь с Барсой в сезонах 2008/09 и 2010/11.

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Напомним, в составе Ман Сити выступает украинский футболист Александр Зинченко, которого Гвардиола перевел на позицию левого защитника. С "горожанами" украинец дважды выиграл АПЛ.