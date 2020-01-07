Победитель Лиги чемпионов нашел нового технического спонсора

Ливерпуль начнет сотрудничество с Nike / ФК Ливерпуль

Ливерпуль на своем официальном сайте сообщил о подписании многолетнего контракта с компанией Nike.

Американский бренд станет техническим спонсором "красных" с 1 июня 2020 года, когда у клуба закончится контракт с нынешним партнером - New Balance.

Сейчас Nike является техническим спонсором трех других грандов АПЛ - Манчестер Сити, Челси и Тоттенхэма. Манчестер Юнайтед и Арсенал сотрудничают с Adidas.

Ливерпуль и New Balance работают вместе с 2015 года. За это время мерсисайдцы успели выйти в финал Лиги Европы и Лиге чемпионов, а также триумфовать в самом престижном клубном турнире старого света в сезоне 2018/19, обыграв в финале Тоттенхэм (2:0).

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Сейчвс "красные" уверенно лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая второй Лестер на 13 очков. Также у подопечных Юргена Клоппа есть матч в запасе, что может позволить увеличить отрыв.