Тренер Вест Хэма прокомментировал восстановление Ярмоленко после травмы

Мойес рассказал о восстановлении Ярмоленко / Reuters

Дэвид Мойес прокомментировал восстановление после травмы украинского вингера Андрея Ярмоленко.

"Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Мы ждем его возвращения, чтобы увидеть, как она подействовала. Надеемся, что его восстановление не займет слишком много времени", - цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

В декабре украинец получил травму проводящей мышцы бедра и выбил на 4 недели.

Дэвид Мойес возглавил Вест Хэм в конце 2019 года, сменив на посту Мануэля Пеллегрини. "Главред" попробовал разобраться, какие перспективы ждут Ярмоленко при новом наставнике. Напомним, вингер возглавил необычный рейтинг в чемпионате Англии.

Вест Хэм после 21 тура занимает 16 строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. У "молотобойцев" есть матч в запасе против Ливерпуля.