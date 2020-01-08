Ярмоленко стал лидером в необычном рейтинге АПЛ

Андрей Ярмоленко возглавил необычный рейтинг в АПЛ / ФК Вест Хэм

Андрей Ярмоленко имеет самый высокий показатель в АПЛ среди ожидаемых голевых передач. Но стоит отметить, что рейтинг составлялся среди команд, не входящих в число грандов (Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед).

Показатель xA украинца составляет 3.33 (больше трех ассистов). Он провел на поле 891 минуту в 15 матчах и отдал одну голевую передачу. Ярмоленко имеет 0,96 xA в одном поединке.

Напомним, в сезоне 2019/20 Ярмоленко трижды отличился голом в составе Вест Хэма, а сейчас восстанавливается после травмы. Недавно клуб назначил на пост главного тренера Дэвида Мойеса. "Главред" попробовал разобраться, что светит украинцу при новом наставнике.

Вест Хэм после 21 тура набрал 22 очка и находится на 16 месте в турнирной таблице АПЛ. Но у "молотобойцев" есть игра в запасе против Ливерпуля.