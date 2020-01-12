Партнер Зинченко побил рекорд чемпионата Англии

Серхио Агуэро стал самым результативным легионером в истории АПЛ / Sky Sports

Серхио Агуэро стал самым результативным легионером в истории АПЛ. Аргентинец оформил хет-трик в матче 22 тура против Астон Виллы (6:1) и побил рекорд бывшего форварда Арсенала Тьерри Анри.

Агуэро забил уже 177 голов в чемпионате Англии, а на счету французского бомбардира 175 мячей. Кроме того, Серхио побил рекорд по количеству хет-триков - 12. До этого больше всех было у экс-форварда Блэкберна и Ньюкасла Алана Ширера (11).

Серхио Агуэро перешел в Манчестер Сити из Атлетико летом 2011 года. За это время он 4 раза стал чемпионом Англии. В частности, запомнился "золотым" голом в ворота Куинз Парк Рейнджерс в матче 38 тура, когда Манчестер Сити вырвал чемпионский титул из рук Манчестер Юнайтед.

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Тьерри Анри был игроком Арсенала с 1999 по 2007 годы, дважды став победителем АПЛ. После этого перешел в Барселону, где сумел выиграть Лигу чемпионов.