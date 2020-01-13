Украинский футболист забил гол в европейском чемпионате

Илья Марковский отличился в матче чемпионата Кипра / ФК Этникос

Илья Марковский забил гол в матче 16 тура чемпионата Кипра против АЕКа.

Украинский форвард Этникоса эффектно принял мяч после длинной передачи, после чего поразил ворота соперника. Защитник АЕКа попытался выбить "круглого" с линии, но не сумел этого сделать. Стоит отметить, что этот гол не помог Этникосу избежать сокрушительного поражения со счетом 2:5.

Марковский является воспитанником Черноморца, после чего перешел в словенский Рудар. затем - в ПАОК. В Греции украинец выступал за молодежную команду.

Стоит отметить, что в Этникосе играет бывший полузащитник Карпат Игорь Худобяк.

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Этникос после 15 туров занимает 10 строчку в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 13 очков. Уверенно лидирует Анортосис, за который выступает Евгений Селин, - 36 очков.