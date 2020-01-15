Малиновский отдал шикарный ассист в матче Кубка Италии

Руслан Малиновский отдал ассист в матче с Фиорентиной / ФК Аталанта

Руслан Малиновский отличился эффектной голевой передачей в матче 1/8 финала Кубка Италии против Фиорентины.

Украинец принял мяч на краю штрафной, развернулся и прострелил на Йосипа Иличича, и тот расстрелял ворота хозяев. Вот только результативное действие Руслана не помогло его команде пройти в следующий раунд.

В составе Фиорентины свой дебютный гол забил Патрик Кутроне, вернувшийся в Италию после неудачного периода в Вулверхэмптоне, а победный мяч на счету Поля Лиролы. В итоге, Фиорентина выиграла со счетом 2:1 и вышла в 1/4 финала.

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Стоит отметить, что Малиновский отдал ассист во втором матче подряд. В поединке 19 тура Серии А против Интера (1:1) украинец помог отличиться Госенсу. Позже он заработал пенальти, который не реализовал Муриэль.