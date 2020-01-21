Челси - Арсенал: где смотреть центральный матч тура АПЛ

Челси - Арсенал: где смотреть матч АПЛ / Reuters

Матч Челси - Арсенал станет центральным в 24 туре АПЛ. Первый поединок между этими командами завершился драматической победой "синих" на последних минутах встречи. Теперь же подопечные Микела Артеты хотят взять реванш на поле противника.

Челси в предыдущем поединке в компенсированное время уступили Ньюкаслу (0:1), тогда как Арсенал дома не справился с сенсационным Шеффилд Юнайтед (1:1). "Синие" стремятся оторваться от преследователей в борьбе за топ-4, тогда как "канониры" попытаются подобраться к заветной четвертой строчке. Разница между лондонскими командами составляет 10 очков.

Челси - Арсенал: где смотреть, дата и время матча

Игра состоится сегодня, 21 января, в 22:15 по киевскому времени. Ее покажет в прямой трансляции телеканал Setanta Sports. В России зрители имеют возможность посмотреть онлайн-трансляцию на стримминговом сервисе Okko Sport/

Также можно посмотреть на сайте livetv.sx.

В записи матч покажет Setanta Sports 22 ноября в 09:15.