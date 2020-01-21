Барселона подписала одноклубника Зозули

Рэй Манай перешел в Барселону / ФК Барселона

Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании албанского нападающего Рэя Маная. Контракт рассчитан до 2023 года. Это первый зимний трансфер "блаугранас".

Предыдущим клубом игрока был Альбасете, за который выступает украинец Роман Зозуля. За "черно-белых" Манай сыграл 10 матчей в сезоне 2019/20, в которых забил 4 гола.

Манай после перехода присоединится к Барселоне Б, которая сейчас выступает в третьем по силе дивизионе Испании. По информации СМИ, "блаугранас" заплатили 700 тысяч евро, еще 2 млн евро Альбасете получит в виде бонусов. Клаусула футболиста - 50 млн евро.

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Также Рэй Манай выступает за сборную Албании, которая не смогла квалифицироваться на Евро-2020. Более того, балканцы не будут выступать даже в плей-офф Лиги наций за право участвовать на чемпионате Европы.