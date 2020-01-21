Барселона хочет заменить Суареса звездой Арсенала

Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в Барселону / Reuters

Барселона заинтересовалась нападающим лондонского Арсенала Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает goal.com.

"Блаугранас" хотят арендовать габонца до конца сезона 2019/20, а летом приобрести долгосрочную замену Луису Суаресу - Лаутаро Мартинеса из Интера.

Обамеянг перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии зимой 2018 года. За это время дошел до финала Лиги Европы, где его команда уступила лондонскому Челси (1:4). В сезоне 2019/20 забил 16 голов за "канониров" во всех турнирах.

Читайте такжеЧелси - Арсенал: где смотреть центральный матч тура АПЛ

Барселона делит лидерство в Ла Лиге с мадридским Реалом. В активе обеих команд по 43 очка. Арсенал сейчас идет на 10 строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.