Шахтер обошел Динамо в рейтинге лучших клубов мира / ФК Динамо

Донецкий Шахтер оказался выше киевского Динамо в списке лучших клубов мира 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

"Горняки" набрали 151 очко и занимают 70 место в рейтинге. Дончане опустились в списке в сравнении с 2018 годом (65 строчка). Шахтер не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, уступив дома в решающем матче Аталанте (0:3), и продолжит свои выступления в Лиге Европы, где встретится с лисабонской Бенфикой.

Динамо совершило крутое падение с 38 на 75 место, набрав 146,5 очка. В сезоне 2019/20 киевляне не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы, пропустив в 1/16 финала Мальме и Копенгаген.

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А вот луганская Заря наоборот совершила внушительный прыжок вперед с 329 на 137 место. "Черно-белые" были близки к выходу в групповой этап Лиги Европы, но в раунде плей-офф уступили Эспаньолу (5:3 по сумме двух матчей).

Александрия заняла 315 позицию и набрала 71,5 очков. Подопечные Владимира Шарана достойно выступили в групповом этапе Лиги Европы, дав бой Генту, Вольфсбургу и Сент-Этьенну.