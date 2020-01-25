Валенсия - Барселона: где смотреть центральный матч тура Ла Лиги

Валенсия - Барселона: где смотреть / ФК Барселона

Матч Валенсия - Барселона станет центральным в 20 туре Ла Лиги.

Кике Сетьен начал работу на посту главного тренера "блаугранас" с побед над Гранадой и Ибицой, однако обе дались команде очень тяжело. Сейчас Барса хочет вырваться единолично на первую строчку в турнирной таблице.

Валенсия продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов с Атлетико, Севильей, Хетафе, Реал Сосьедадом и Атлетиком. Поэтому подопечные Альберта Селадеса постараются одержать победу на родной Месталье.

В первом круге Барса разгромила "летучих мышей" со счетом 5:2.

Барселона - Валенсия: где смотреть, дата и время матча

Матч Барселона - Валенсия состоится 25 января в 17:00 по киевскому времени. Его в прямой трансляции покажет телеканал Футбол 2. Также игру можно посмотреть в онлайн-трансляции на стримминговых сервисах Megogo и OLL TV.

В России поединок покажет канал Матч Футбол 1.

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В записи противостояние можно посмотреть на канале Футбол 2 26 января в 11:40, Матч ТВ в 09:05 по киевскому времени, и на Megogo в любое время после финального свистка.