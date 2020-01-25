Бавария - Шальке: где смотреть центральный матч тура Бундеслиги

Бавария - Шальке: где смотреть / Waelischmiller

Матч Бавария - Шальке станет центральным в 19 туре Бундеслиги. "Рекордмайстер" пытается вполтную подобраться к лидирующему в турнирной таблице РБ Лейпциг, тогда как "кнаппен" ведут борьбу с двумя Боруссиями и Байером за зону Лиги чемпионов.

В матче первого круга Бавария одолела Шальке в Гельзенкирхене со счетом 3:0. Тогда свой дебютный поединок в составе "роттен" проводил бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, арендованный у Барселоны.

Бавария - Шальке: где смотреть, дата и время матча

Матч Бавария - Шальке состоится 25 января в 19:30 по киевскому времени. Его в прямой трансляции покажет телеканал Футбол 2. Также будет онлайн-трансляция на стримминговых сервисах Megogo и OLL TV.

В России игру можно будет посмотреть на канале Матч Футбол 1.

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В записи поединок покажет телеканал Футбол 2 в 09:25. На Megogo можно посмотреть в любое время после финального свистка.