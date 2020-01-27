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Фиаско фаворита и гол Роналду в видеообзоре матча Наполи - Ювентус

27 января 2020, 09:00

В матче 21 тура Серии А Наполи дома обыграл туринский Ювентус. Криштиану Роналду отличился очередным забитым голом.

Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: видео голов и обзор матча / ФК Наполи

Матч Наполи - Ювентус стал вторым центральным в 21 туре Серии А. "Партенопейцы" одолели своего бывшего наставника Маурицио Сарри и приблизились к зоне еврокубков.

Первый тайм не был богат на большое количество моментов и прошел с небольшим преимуществом хозяев.

После перерыва обе команды прибавили впереди, однако "партенопейцы" все равно имели больше возможностей для забитого гола. В итоге, на 63-й минуте Петр Зелиньски удачно сыграл на добивании и поразил ворота своего соотечественника Войцеха Щенсны. На 86-й минуте Лоренцо Инсинье удачно замкнул подачу в штрафную, а мяч после его удара залетел в сетку ворот Юве с отскоком от газона. "Бьянконери" ответили лишь голом престижа в исполнении Криштиану Роналду.

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Ювентус продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. В активе Наполи 27 очков и 10 строчка. От зоны еврокубков подопечных Дженнаро Гаттузо отделяет 4 пункта.

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