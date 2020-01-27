Фиаско фаворита и гол Роналду в видеообзоре матча Наполи - Ювентус

Наполи - Ювентус: видео голов и обзор матча / ФК Наполи

Матч Наполи - Ювентус стал вторым центральным в 21 туре Серии А. "Партенопейцы" одолели своего бывшего наставника Маурицио Сарри и приблизились к зоне еврокубков.

Первый тайм не был богат на большое количество моментов и прошел с небольшим преимуществом хозяев.

После перерыва обе команды прибавили впереди, однако "партенопейцы" все равно имели больше возможностей для забитого гола. В итоге, на 63-й минуте Петр Зелиньски удачно сыграл на добивании и поразил ворота своего соотечественника Войцеха Щенсны. На 86-й минуте Лоренцо Инсинье удачно замкнул подачу в штрафную, а мяч после его удара залетел в сетку ворот Юве с отскоком от газона. "Бьянконери" ответили лишь голом престижа в исполнении Криштиану Роналду.

Читайте такжеПарад курьезов в видеообзоре матча Рома - Лацио

Ювентус продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. В активе Наполи 27 очков и 10 строчка. От зоны еврокубков подопечных Дженнаро Гаттузо отделяет 4 пункта.

Смотрите Наполи - Ювентус видео голов и обзор матча на сайте "Главред".