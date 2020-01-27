Спасительный гол Начо в видеообзоре матча Вальядолид - Реал

Вальядолид - Реал: видео гола и обзор матча / ФК Реал Мадрид

Матч Вальядолид - Реал закрывал программу 21 тура Ла Лиги. Подопечные Зинедина Зидана выгрызли победу у бывшей команды Лунина и единолично возглавили турнирную таблицу.

В первом тайме "королевский клуб" смог забить гол усилиями Каземиро, однако после использования VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. После этого хозяева демонстрировали образцовую игру в обороне и не позволяли звездным гостям поразить собственные владения.

Во втором тайме Реал продолжил давить на ворота Масипа. Отличный шанс упустил Карим Бензема, пробив головой мимо ворот. А вот Начо Фернандес сыграл на втором этаже лучше. На 78-й минуте защитник удачно замкнул подачу в штрафную, пробив в левый от себя угол.

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В итоге, "сливочные" увезли 3 очка. Теперь всего в их активе 46 очков, Барселона набрала 43. Вальядолид 16-й с 22 пунктами.

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