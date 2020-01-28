Динамо Киев - Динамо Брест: матч глазами Милевского

Артем Милевский выпустил видео о матче Динамо Киев - Динамо Брест / ФК Динамо-Брест

Артем Милевский на своем YouTube-канал показал всю атмосферу контрольного матча между Динамо Киев и Динамо Брест.

Нападающий снял настроение игроков беларусской команды перед поединком, общение с футболистами киевлян (Денис Бойко отказался от разговора из-за давнего скандала с Милевским), эмоции во время и после поединка, а также диалог с главным тренером Динамо Киев Алексеем Михайличенко. Украинская команда одержала победу со счетом 3:0.

Также Милевский помирился с защитником Динамо Киев Артемом Шабановым после скандального интервью программе Профутбол.

Милевский выступал в основном составе киевской команды с 2005 по 2013 годы, дважды став чемпионом Украины и однажды дойдя до полуфинала Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

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В прошлом году форвард стал чемпионом Беларуси в составе Динамо Брест, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

В беларусской команде также выступают украинцы Евгений Хачериди и Александр Нойок. Лучший форвард прошлого сезона Алексей Хобленко перешел в СК Днепр-1.