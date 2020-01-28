Гендиректор Карпат рассказал о планах реконструкции стадиона Украина

Ящишин рассказал о планах реконструкции стадиона Украина

Ростислав Ящишин заявил, что Карпаты не будут строить дома на территории стадиона Украина.

"Не знаю, кто вообще "бросил на вентилятор" тему, что мы будем строить там дома. О домах вообще не могло быть и речи. В договорах прописано, что мы можем там сделать, а что не сможем. О домах там речи не было", - сказал Ящишин программе Футбол NEWS.

По его словам, стадион морально устарел, и его вместительность будет уменьшена во время реконструкции.

"На эту землю не может быть претендентов - там стадион. Наша идея в том, чтобы реконструировать стадион. Он занимает много места, а пользы от него немного - он морально устарел. Мы планируем уменьшить количество мест, сделать сугубо футбольный стадион. Остается немало территории, которые никто с собой никуда не заберет", - добавил генеральный директор клуба.

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На прошлой неделе Львовский городской совет провалил голосование о передаче стадиона Украина в аренду Карпатам, после чего "зелено-белые" пригрозили исчезновением.