Усика будет ждать тяжелая ночь с Чисорой - Уайт

Уайт поделился ожиданиями от боя Усик - Чисора / TV.ua

Диллиан Уайт считает, что Дерек Чисора способен преподнести сюрприз Александру Усику в их очном бою.

"Усик думает, что сможет переиграть Дерека, но если Чисора будет в форме, для украинца это будет неприятный сюрприз и его будет ждать тяжелая ночь", - цитирует Уайта Boxing Scene.

По его словам, британец способен побить украинца.

"Скажу прямо - не стоит недооценивать Дерека. Если у него есть мотивация и он хорошо подготовился - он задаст вам жару. Конечно, он способен побить Усика", - добавил тяжеловес.

Уайт отметил, что предыдущий соперник Усика, Чазз Уизерспун, был на пороге завершения карьеры.

"Да, Усик перебоксировал и перехитрил Уизерспуна, но Александр выбросил миллион ударов, прежде чем смог остановить его. К тому же, Уизерспун был на пороге завершения карьеры", - заявил боксер.

Бой Усик - Чисора состоится 28 марта. Предположительно, поединок пройдет в Лондоне на О2 Арене.