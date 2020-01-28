Экс-игрок Шахтера продлил контракт с европейским грандом

Фернандиньо продлил контракт с Манчестер Сити / Reuters

Манчестер Сити на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Фернандиньо. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

Бразилец перебрался на Этихад Стэдиум летом 2013 года из Шахтера за 40 млн евро. За 6,5 лет в Манчестере хавбек выиграл все внутренние трофеи - АПЛ покорилась его команде трижды. В сезоне 2015/16 "горожане" впервые в истории добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому Реалу.

С 2005 по 2013 годы играл за донецкий Шахтер. За это время он 6 раз стал чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В финале "горняки" одолели бременский Вердер со счетом 2:1.

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Манчестер Сити сейчас идет на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. Лидирующий Ливерпуль опережает "горожан" на 16 очков. Кроме этого, у мерсисайдцев игра в запасе против Вест Хэма.