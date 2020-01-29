"Огромный огненный шар": очевидец рассказал жуткие подробности гибели легенды баскетбола

Кобе Брайант / Reuters

Очевидец рассказал жуткие подробности крушения вертолета, в котором находился легендарный баскетболист Кобе Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь пассажиров. Мужчине удалось запечатлеть горящие обломки.

По его словам, во время трагедии был сильный туман.

"Был туман, и мы услышали, что вертолет летит низко. Он вышел из тумана и врезался в склон горы примерно в 60 метрах от того места, где мы находились. После столкновения появился огромный огненный шар. Одна из дверей вертолета упала примерно в пяти метрах от нас. Детали были повсюду, от вертолета практически ничего не осталось", - сообщил очевидец в комментарии foxsports.com.

При этом он отметил, что сразу бросились к месту крушения, чтобы помочь возможным пострадавшим, но прибыв к горящим обломкам, поняли, что все погибли и вызвали 911.

"Мы не знали, что в вертолете был Коби Брайант, пока не вернулись на велопарковку. Сам тот факт, что разбился вертолет с людьми, уже был для нас настоящим шоком", - подытожил мужчина.

Как ранее сообщал Главред, из-под обломков извлечены все девять тел погибших в результате крушения вертолета.