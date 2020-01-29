Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть полуфинал Кубка лиги

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть / Reuters

Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед определит второго финалиста турнира. Вчера, 28 января, Астон Вилла одолела Лестер и сыграет в решающем поединке на Уэмбли.

В первой встрече на Олд Траффорд "горожане" уверенно разобрались с манкунианцами (3:1) и теперь имеют большие шансы на общую победу.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть, дата и время матча

Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 29 января, в 21:45 по киевскому времени. Его покажет в прямой трансляции телеканал Setanta Sports.

В России поединок будет показан на каналах Матч ТВ и Матч Футбол 1.

Также будет онлайн-трансляция на сайте livetv.sx.

В записи игру можно будет посмотреть на Setanta Sports 30 января в 09:00 и на Матч Футбол 1 в 03:10 по киевскому времени и на Матч ТВ в 11:30.

Напомним, Манчестер Сити является победителем двух последних розыгрышей Кубка английской лиги. В сезоне 2017/28 подопечные Хосепа Гвардиолы одолели лондонский Арсенал со счетом 3:0, а в прошлой компании в серии пенальти был побежден Челси.