Соперник сборной Украины перебрался в чемпионат Англии

Стивен Бергвейн стал игроком Тоттенхэма / ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Стивена Бергвейна. Контракт рассчитан на 5,5 лет.

Футболист взял 23-й номер, под которым долгие годы выступал ушедший в Интер полузащитник Кристиан Эриксен. По информации СМИ, трансфер обошелся "шпорам" в 30 млн евро.

Сейчас подопечные Жозе Моуриньо борются за попадание в Лигу чемпионов на сезон 2020/21. После 24 туров лондонцы набрали 34 очка и отстают от четвертого Челси на 6 пунктов.

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Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины на Евро-2020. Также с ними в группе находится Австрия, весной присоединится Румыния или победитель пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).