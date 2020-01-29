Психология киллера: Уайлдер рассказал о настрое на бой с Фьюри

Деонтей Уайлдер рассказал, с каким настроен выйдет на реванш против Тайсона Фьюри / CBS Sports

Деонтей Уайлдер выйдет в ринг против Тайсона Фьюри с "психологией киллера".

Американец назвал британца "братом по эпохе".

"Я думаю, что это победа будет особенной, не такой, как остальные. У нас есть своя история, которая завершилась спорной ничьей. Считаю Тайсона братом по эпохе. Другие бойцы не хотят расслабляться и веселиться. Мы же оба можем наслаждаться тем, что делаем каждый день", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

По словам чемпиона по версии WBC, во время боя не будет никаких игр.

"Все знают, что если я выйду драться, то не будет никаких игр. Сегодня можно подурачиться, но на ринг я выйду с психологией киллера", - добавил боксер.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. На кону будут стоять пояса по версиям WBC и журнала The Ring.

Напомним, чемпион по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил о желании сразится с победителем боя Уайлдер - Фьюри в 2020 году.