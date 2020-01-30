Эффектный гол в видеообзоре матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: видео гола и обзор матча / ФК Манчестер Юнайтед

Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед определил второго финалиста турнира. "Красные дьяволы" одержали выездную победу, однако этого оказалось мало для путевки на Уэмбли. Напомним, в первой встрече Сити уверенно выиграл со счетом 3:1.

Украинец Александр Зинченко просидел весь поединок в запасе.

В первом тайме "горожане" захватили инициативу, будто это им нужно было отыгрываться после поражения в первом матче. Однако мяч не хотел залетать в ворота Давида Де Хеа. А вот гости свой единственный шанс в первой половине встречи использовали. Неманья Матич слету красиво поразил сетку ворот Клаудио Браво. После этого в составе "горожан" забил Рахим Стерлинг, но гол был отменен из-за офсайда.

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После перерыва "красные дьяволы" стали действовать активнее спереди, однако острее были все равно футболисты Сити. В частности, очень хорошие моменты были у Стерлинга и Гюндогана. В последней десятиминутке встречи Серхио Агуэро своим голом, казалось бы, снял все вопросы касательно победителя полуфинала, однако и это взятие ворот отменили из-за положения вне игры. Манчестер Юнайтед одержал победу над Манчестер Сити, однако по сумме двух матчей дальше прошли именно подопечные Хосепа Гвардиолы.

В финале "горожане" встретятся с Астон Виллой.

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