Ирина Морозюк в трусах спела украинский гимн и поплатилась - видео

Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк, блогерша и супруга полузащника сборной Украины (и турецкого Ризеспора) Николая Морозюка угодила в громкий скандал.

На своей страние в социальной сети Instagram она опубликовала видео. В нем Ирина в крайне обтягивающем коротком синем гольфе и в желтых трусах (видных из-за спущенных штанов) спела национальный гимн Украины.

После вспыхнувшего скандала девушка быстро удалила видео. Но оно уже разошлось по Сети.

Как утверждают юристы, исполнение гимна Украины в таком виде вполне трактуется как надругательство над государственными символами. Такое правонарушение карается УК Украины тюремным сроком до трех лет.

Напомним, ранее Ирина Морозюк неоднократно публиковала свои фото разной степени откровенности - вплоть до голых снимков. Недавно, к примеру он светила на камеру аппетитные формы и высказывалась о мужчинах. Потом Ирина Морозюк разделась и показала похабную игру с бананом.