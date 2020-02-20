Шахтер - Бенфика: анонс матча Лиги Европы, прогноз букмекеров

Шахтер (Донецк) / УНИАН

Прогноз на матч Шахтер - Бенфика

Для донецкого Шахтера Лига Европы в нынешнем сезоне последний шанс добиться чего-то значимого. Ведь из Кубка Украины их выбили заклятые противники из Динамо, а задолго до конца выигранная УПЛ уже приносит мало радости "горнякам".

Главная проблема в том, что противостоит Шахтеру крайне серьезный противник. Бенфика с большим отрывом лидирует в чемпионате Португалии и лишь в последней паре туров притормозила, уступив Порту и Браге.

Кроме того, у дончан давно наблюдаются были проблемы в обороне, которыми португальцы наверняка попытаются воспользоваться. Шахтер подходит к игре с серьезной потерей — Додо отбывает дисквалификацию за удаление в матче Лиги Чемпионов против Аталанты. Бразильца, по всей вероятности, заменит Сергей Болбат. В центре, скорее всего, сыграет Тайсон - даже несмотря на том, что в спаррингах удачно выступал Виктор Коваленко. У Бенфики точно не сможет сыграть Вайгль - и это важная потеря для полузащиты португальцев.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер-Бенфика

В конторе William Hill дают небольшое преимущество Шахтеру. Победу горняков оценили коэффициент 2,3, выигрыш Бенфики — 3, а ничью — 3,40.

В конторе Bwin, наоборот, фаворитом матча считают Бенфику. Коэффициент на ее победу — 2,9, на ничью — 3,30, на победу Шахтера — 2,35.

Ориентировочные составы матча Шахтер - Бенфика

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Тайсон, Тете — Мораес

Бенфика: Влаходимос — Тавареш, Диаш, Феррейра, Гримальдо — Пицци, Чикиньо, Таарабт, Серви — Винисиус, Рафа Силва

Где смотреть матч Шахтер - Бенфика

Прямая телетрансляция - на телеканала Футбол 1