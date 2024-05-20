Александр Усик стал лучшим боксером мира по версии The Ring

Украинский спортсмен Александр Усик был признан лучшим боксером мира (вне весовых категорий ‒ P4P) по версии авторитетного спортивного издания The Ring.
Ранее Усик находился в топ-3 рейтинга, а возглавлял его абсолют во втором легчайшем весе Наоя Инуэ. Впрочем, украинский боксер смог подвинуть японца с первого места после недавней победы над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в Саудовской Аравии.
В обновленный рейтинг "The Ring" вошли десять лучших боксеров современности, исходя из результатов последних поединков.
Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
К слову, Александр Усик стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (со времен британца Леннокса Льюиса). И первым, кому для этого пришлось завоевать четыре чемпионские пояса ‒ WBA/WBO/IBF/IBO.
Усик стал абсолютным чемпионом мира
Украинский боксер Александр Усик в ночь с 18 на 19 в Саудовской Аравии на стадионе Kingdom Arena одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Почти весь бой украинец был гораздо активнее противника. А в 9 раунде Усик провел серию мощный атак и Фьюри - хоть и устоял на ногах - но все же побывал в нокдауне. От немедленного поражения его спас рефери и гонг. По итогу боя судьи признали победителем Усика.
Это был важнейший объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Усиком и обладателем пояса ԜВС Тайсоном Фьюри.
Последний раз в хевивейте абсолютный чемпион мира был в далеком 1999 году - в унификации-реванше британец Леннокс Льюис побил американца Эвандера Холифилда.
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