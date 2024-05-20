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Александр Усик стал лучшим боксером мира по версии The Ring

Дмитрий Видоменко
20 мая 2024, 15:37
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Украинский спортсмен Александр Усик стал лучшим боксером мира в независимости от весовой категории по версии The Ring.
Усик, боксер
Украинец Александр Усик стал лучшим боксером мира по версии The Ring/ коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский спортсмен Александр Усик был признан лучшим боксером мира (вне весовых категорий ‒ P4P) по версии авторитетного спортивного издания The Ring.

Ранее Усик находился в топ-3 рейтинга, а возглавлял его абсолют во втором легчайшем весе Наоя Инуэ. Впрочем, украинский боксер смог подвинуть японца с первого места после недавней победы над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в Саудовской Аравии.

В обновленный рейтинг "The Ring" вошли десять лучших боксеров современности, исходя из результатов последних поединков.

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Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

К слову, Александр Усик стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (со времен британца Леннокса Льюиса). И первым, кому для этого пришлось завоевать четыре чемпионские пояса ‒ WBA/WBO/IBF/IBO.

Усик стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик в ночь с 18 на 19 в Саудовской Аравии на стадионе Kingdom Arena одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Почти весь бой украинец был гораздо активнее противника. А в 9 раунде Усик провел серию мощный атак и Фьюри - хоть и устоял на ногах - но все же побывал в нокдауне. От немедленного поражения его спас рефери и гонг. По итогу боя судьи признали победителем Усика.

Это был важнейший объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Усиком и обладателем пояса ԜВС Тайсоном Фьюри.

Последний раз в хевивейте абсолютный чемпион мира был в далеком 1999 году - в унификации-реванше британец Леннокс Льюис побил американца Эвандера Холифилда.

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