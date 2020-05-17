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На крючке ФСБ: украинская чемпионка объяснила, почему Усик – агент Кремля

17 мая 2020, 11:32

Александр Усик боятся ФСБ больше, чем болельщиков, считает Елена Твердохлеб.

Александр Усик
Александра Усика назвали "агентом Кремля" / facebook.com/Alexanderusyk

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко заслуживают свое "почетное" место в базе Миротворца, заявила бывшая чемпионка мира по кикбоксингу и претендентка на чемпионский титул по профессиональному боксу Елена Твердохлеб.

"Не сомневаюсь, что представители российских спецслужб, так или иначе, через служителей т.н. Московского патриархата, контактировали и с Усиком, и с Ломаченко. То, что Усик, с началом оккупации Крыма, "официально" взял на себя определенные обязательства перед ФСБ, сомнений нет ни у кого. В частности, я уверена, и у СБУ. У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. А Ломаченко, скорее всего у него под наблюдением, как у кума", - подчеркнула она в комментарии Gazeta.ua.

Читайте также"Треш и ж*па": Стаховский оценил участие Усика в пропаганде РПЦПо ее мнению, медийно раскрученные и популярные агенты как Усик и Ломаченко используются врагом для пропаганды и медийных диверсий.

"И поэтому, если вы спросите у меня являются ли они агентами Кремля, то я отвечу - да, безусловно. И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит "мировоззрение" Усика или Ломаченко. Потому что это люди, которые уже заработали миллионы и им есть что терять. А лишить их радости жизни может ФСБ. Поэтому они боятся ФСБ значительно больше, чем болельщиков, которых они "в гробу видели", как и всех тех, кто погиб за Независимость Украины. Потому что это не их война, они за мир ... за "русский мир", - добавила Твердохлеб.

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Напомним, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.

Позднее украинский борец вольного стиля Богдан Грицай записал видео, в котором бросил Усику вызов на поединок.

Александр Усик Елена Твердохлеб Василий Ломаченко новости спорта Новости бокса
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