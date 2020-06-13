Милевский рассказал, как Алиев во время драки с ним хватался за нож

Алиев пока не прокомментировал эту историю / Скриншот

Экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский заявил, что в период выступлений за столичную команду у него случился конфликт со своим другом Александром Алиевым, который во время драки пытался схватиться за нож.

Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам Милевского, инцидент случился на тренировочных сборах в Португалии в период их совместного выступления за киевскую команду.

Милевский и Алиев играли в карты с Валентином Белькевичем и Максимом Шацких. Молодежь постоянно проигрывала, в результате чего Алиев с Милевским вынуждены были многократно отжиматься. В определенный момент вспыхнул конфликт, в ходе которого футболисты молодежной сборной Украины обменялись ударами по лицу.

"Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем — и бьем друг друга по бороде. Парни нас разнимают: "Кенты, вы что творите?" Мы такие — так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвем. Так ни разу и не выиграли", - отметил Милевский.

Впрочем, после игры конфликт продолжился, а Алиев в пылу гнева пытался хвататься за нож.

"Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава Богу, что не было никакой поножовщины", - добавил Милевский.

Напомним, Александр Алиев и Артем Милевский в период с начала 2000-х годов по 2013 год играли в Динамо Киев. Также футболисты вызывались в сборную Украины.

Ранее Милевский рассказал о своем конфликте с голкипером киевского Динамо Денисом Бойко.