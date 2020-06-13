УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Милевский рассказал, как Алиев во время драки с ним хватался за нож

13 июня 2020, 15:54

Инцидент произошел после карточной игры.

Алиев
Алиев пока не прокомментировал эту историю / Скриншот

Экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский заявил, что в период выступлений за столичную команду у него случился конфликт со своим другом Александром Алиевым, который во время драки пытался схватиться за нож.

Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам Милевского, инцидент случился на тренировочных сборах в Португалии в период их совместного выступления за киевскую команду.

Милевский и Алиев играли в карты с Валентином Белькевичем и Максимом Шацких. Молодежь постоянно проигрывала, в результате чего Алиев с Милевским вынуждены были многократно отжиматься. В определенный момент вспыхнул конфликт, в ходе которого футболисты молодежной сборной Украины обменялись ударами по лицу.

"Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем — и бьем друг друга по бороде. Парни нас разнимают: "Кенты, вы что творите?" Мы такие — так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвем. Так ни разу и не выиграли", - отметил Милевский.

Впрочем, после игры конфликт продолжился, а Алиев в пылу гнева пытался хвататься за нож.

"Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава Богу, что не было никакой поножовщины", - добавил Милевский.

Напомним, Александр Алиев и Артем Милевский в период с начала 2000-х годов по 2013 год играли в Динамо Киев. Также футболисты вызывались в сборную Украины.

Ранее Милевский рассказал о своем конфликте с голкипером киевского Динамо Денисом Бойко.

новости Украины новости Динамо Киев драка Александр Алиев Артем Милевский
Сейчас вы просматриваете новость «Милевский рассказал, как Алиев во время драки с ним хватался за нож». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:15
"Кладезь витаминов": какой щавель самый полезный
16:00
Не прячьте ноги: как сделать правильный педикюр дома – пошаговая инструкция Фото
15:54
Милевский рассказал, как Алиев во время драки с ним хватался за нож Видео
15:25
Опасный лосось: в Китае паника из-за крупной вспышки коронавируса на рынке Видео
15:23
Луна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время Видео
14:58
Резников не подтвердил информацию о заражении COVID-19
14:56
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
14:55
В Минздраве рассказали, как будет работать Зеленский после обнаружения COVID-19 у первой леди
14:31
Пробное ВНО можно пройти онлайн Видео
14:09
Врач предупредила об опасности блуждающего нерва Видео
13:50
Лето пришло, и этот эффектный маникюр просится на ваши руки - фото Фото
13:36
Коронавирус мутировал и стал более заразным – ученые США Видео
13:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания Видео
13:13
У Зеленского вспышка COVID-19: СМИ назвали фамилии чиновников, подцепивших коронавирус
12:49
Дело Злочевского: в Burisma Group открестились от взятки руководителю САП
12:43
В Польше объяснили, кому из украинцев разрешен въезд на территорию страны
12:11
Рекордная взятка в 6 миллионов долларов: задержаны три человека Видео
12:02
В Минздраве рассказали, заработают ли кинотеатры в Украине
12:00
"Никакой охраны не было": тайный агент разоблачила работников детского санатория
11:52
Откат карантина назад: Степанов пригрозил ужесточением ограничений Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять