Английский "Эвертон" купил защитника "Динамо" и сборной Украины Миколенко

Виталий Миколенко / УНИАН

Футбольный клуб "Эвертон" из Ливерпуля, участник самого популярного и богатого первенства мира ‒ Английской Премьер-лиги ‒ объявил о переходе левого защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Украинский клуб уже подтвердил переход игрока на своем официальном сайте.

22-летний Миколенко подписал контракт на четыре будущих сезона ‒ до конца июня 2026 года. Детали сделки не разглашаются официально, хотя ранее в прессе фигурировали суммы в районе 20 миллионов евро.

Всего Миколенко провел за "Динамо" 132 матча, в которых забил 7 голов. В сборной Украины у него 21 матч, голов за нее он не забивал. Преимущественно спортсмен играл в клубе и сборной на позиции левого защитника.

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Напомним, ранее футболисты сборной Украины — форвард Роман Яремчук и левый защитник Виталий Миколенко — сделали совместный фотоснимок с российским рэпером Бастой (он же – Ноггано, настоящее имя − Василий Вакуленко).

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На снимке видно, что все трое находились на каком-то курорте. Судя по всему, речь идет о турецком курорте Анталья. Поскольку именно там, в отеле Maxx Royal Kemer Resort, 10 июля сделал и опубликовал фотографию Яремчук с женой и ребенком.