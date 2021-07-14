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Игроки сборной Украины Миколенко и Яремчук сфотографировались с Бастой и вызвали скандал

14 июля 2021, 12:54
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Звезды украинской футбольной сборной Виталий Миколенко и Роман Яремчук, будучи на отдыхе на одном из турецких курортов, угодили в скандал после фото с Бастой.

Баста, Миколенко
Роман Яремчук, Баста, Виталий Миколенко / Instagram

Футболисты сборной Украины — форвард Роман Яремчук и левый защитник Виталий Миколенко — сделали совместный фотоснимок с российским рэпером Бастой (он же – Ноггано, настоящее имя − Василий Вакуленко). Соответствующее фото в разделе "Истории" Миколенко разместил у себя в Instagram вечером 13 июля.

На снимке видно, что все трое находились на каком-то курорте. Судя по всему, речь идет о турецком курорте Анталья. Поскольку именно там, в отеле Maxx Royal Kemer Resort, 10 июля сделал и опубликовал фотографию Яремчук с женой и ребенком.

На ситуацию обратил внимание известный активист и бывший руководитель одесской ячейки Правого сектора Сергей Стерненко заявил − ему стыдно за игроков украинской сборной.

"Футболисты Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Бастой", который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях и поддержке его оккупации и нападением его охраны в Киеве на вопрос украинца про Крым. Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев?", — возмутился он.

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Напомним, ранее еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу Басте о запрете въезда на территорию Украины в течение трех лет.

В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину.

В Минкульте пояснили, что вносят артистов в "черный список" по представлению СБУ. Однако в случае Басты такого представления они не получали.

Баста приехал в Киев и 25 июня дал концерт в зале StereoPlaza. Мероприятие сопровождалось акциями протеста.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали исполнителю подарок Вакуленко получил от них фирменную бейсболку и футболке с надписью Lomus. И немедленно сфотографировался в подаренном.

Баста новости Украины новости спорта Роман Яремчук Виталий Миколенко
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